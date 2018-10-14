Обстрелы в ЛНР: украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня
Вооружённые силы Украины не собираются останавливать обстрелы в ЛНР. В прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, во время которых погибло две мирные женщины. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— По нашим данным Вооружённые силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Сокольники, Марьевка, Лозовое и Желобок, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
В населённом пункте Марьевка в результате вечернего обстрела, который был зафиксирован в 17:45, погибло две мирные жительницы, которые получили ранения не совместимые с жизнью.
Огонь вёлся с применением миномётов калибром 120 и 82 миллиметра и РПГ-7.
Информация о разрушениях не поступала.
Напомним, что погибшие в Марьевке женщины были матерью и дочерью.
Подробнее о произошедшем в материале нашего корреспондента.