2018-10-14T09:17:00+03:00
Политика

Обстрелы в ЛНР: украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня

Украинские силовики продолжают ежедневные обстрелы в ЛНР. Вчера это привело к жертвам среди мирного населения
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины не собираются останавливать обстрелы в ЛНР. В прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, во время которых погибло две мирные женщины. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Сокольники, Марьевка, Лозовое и Желобок, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

В населённом пункте Марьевка в результате вечернего обстрела, который был зафиксирован в 17:45, погибло две мирные жительницы, которые получили ранения не совместимые с жизнью.

Огонь вёлся с применением миномётов калибром 120 и 82 миллиметра и РПГ-7.

Информация о разрушениях не поступала.

Напомним, что погибшие в Марьевке женщины были матерью и дочерью.

Подробнее о произошедшем в материале нашего корреспондента.

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