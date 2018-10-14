Мама и дочь - новые жертвы обстрела со стороны ВСУ

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-14T08:18:52+03:00

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В Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований погибли две мирные женщины — мать и дочь, жительницы поселка Марьевка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

-13 октября в 17.45 в результате обстрела из миномета калибра 120 мм (выпущено восемь мин) с направления Золотое по н.п. Марьевка погибли две гражданские женщины: 1971 г.р. (минно-взрывные травмы, осколочное ранение левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочное рваное ранение бедра левой ноги с повреждением кровеносных сосудов) и 2001 г.р. (минно-взрывные травмы, открытая черепно-мозговая травма с повреждением головного мозга, осколочные рваные ранения обеих бедер с повреждение кровеносных сосудов). Это мать и ее дочь, — сообщил он.

По данным оборонного ведомства ЛНР, приказ об обстреле поселка Марьевка отдал командир 14 отдельной механизированной бригады Войченко.