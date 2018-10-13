ВСУ перебросили к передовой «Гвоздики» и «Рапиры»
Украинские военные перебросили к линии фронта самоходные гаубицы «Гвоздика», противотанковые пушки «Рапира» и танки Т-72. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.
- На железнодорожную станцию Рубежное прибыл очередной эшелон военной техники вооруженных сил Украины. В составе эшелона 15 единиц самоходных 122-мм гаубиц 2С1 «Гвоздика», шесть единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и более 10 единиц танков Т-72, - заявил Марочко.
Подполковник добавил, что такими действиями Украина демонстрирует свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем.