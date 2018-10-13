2018-10-13T20:59:27+03:00
Политика

ВСУ перебросили к передовой «Гвоздики» и «Рапиры»

Технику перегнали в Рубежное, что неподалёку от Северодонецка
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинские военные перебросили к линии фронта самоходные гаубицы «Гвоздика», противотанковые пушки «Рапира» и танки Т-72. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

- На железнодорожную станцию Рубежное прибыл очередной эшелон военной техники вооруженных сил Украины. В составе эшелона 15 единиц самоходных 122-мм гаубиц 2С1 «Гвоздика», шесть единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и более 10 единиц танков Т-72, - заявил Марочко.

Подполковник добавил, что такими действиями Украина демонстрирует свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем.

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