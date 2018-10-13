Срочное сообщение Народной милиции ЛНР: ВСУ выселяют жителей Золотого-4 и размещают в их домах технику

13 Окт. 20:31 2018-10-13T20:31:42+03:00

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Жители подконтрольного Украине посёлка Золотое-4 возмущены варварскими поступками ВСУ. Украинские вояки выселяют людей из домов для того, чтобы разместить в их домах технику и вооружение. Попаснянская районная госадминистрация сообщила, что было принято решение переселить жителей улицы Экспериментальной в «более безопасные районы» до конца так называемой «операции объединенных сил».

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Все мы помним заявления украинских военачальников о том, что они якобы продвинулись вперед и обеспечили безопасность мирному населению на этом участке. На самом деле выселение местных жителей свидетельствует об обратном. ВСУ размещают свою технику и вооружение прямо во дворах, где проживают мирные граждане, - заявил Марочко.

Он добавил, что несогласных выселяться обвиняют в сепаратизме и отправляют в места заключения.

- Со стороны украинских оккупантов процветают грабежи, мародерство и прочие уголовно наказуемые деяния. Массовые жалобы на действия так называемых "освободителей" и привели к решению о выселении местных жителей из своих домов, - подытожил подполковник.