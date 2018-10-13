В ЛНР приняли гражданский кодекс

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-13T14:47:23+03:00

Гражданский кодекс призван защищать имущество граждан и юрлиц от незаконного посягательства и использования

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На очередном пленарном заседании депутаты Народного Совета ЛНР рассмотрели и приняли Гражданский кодекс Луганской Народной Республики.

- Гражданский кодекс ЛНР является одним из основных отраслевых источников гражданского права и представляет собой свод законов и положений, регулирующих отношения гражданского характера и другие связанные с ним отношения, - прокомментировал и.о. председателя Комитета НС ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Михаил Кукоев.

Он добавил, что Гражданский кодекс призван защищать имущество граждан и юридических лиц от незаконного посягательства и использования. Он регулирует все виды отношений, возникающих в процессе продажи, дарения, наследования и иных сделок и имеет высшую юридическую силу в сфере регулирования гражданских правоотношений, заключенных сделок, договоров, наследственного, авторского и иных прав.

- Проект Гражданского кодекса ЛНР разработан на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, но с учетом особенностей общественных и экономических отношений, сложившихся в Луганской Народной Республике, - пояснил Михаил Кукоев.