2018-10-13T11:09:06+03:00
Политика

Обстрелы Донецка: более 20 тысяч жителей Петровки остались без света

В результате артобстрела со стороны ВСУ повреждена линия электропередачи
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около 20 тысяч жителей прифронтового Петровского района на западе Донецка остались без света в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня ДАН сообщил глава районной администрации Максим Жуковский.

- В результате обстрела со стороны ВСУ повреждена линия электропередачи. Порядка 20 тысяч жителей поселка 12-й Петровского района остались без света, – отметил Жуковский.

Он уточнил, что специалисты сегодня утром уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрелов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ясиноватой присвоили звание города воинской славы!
Реконструкция площади имени Буденного в Донецке: власти вместе с жителями высадили 300 кустов роз
В ЛНР приняли гражданский кодекс
День города Ясиноватой 2018: праздничный салют в 21:00
День города Ясиноватой 2018: вручат почетное звание «Город воинской славы»
День города Ясиноватой 2018: выступит группа эстрадной и казачьей песни из России
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки нарушили «перемирие» более 20 раз
Что означает приказ Порошенко стрелять по Донбассу из всего, что имеет ВСУ?
Обстрелы Донецка: пожар в поселке Александровка
«Капсула времени» в Луганске 2018: Что написали в послании
Глава внешнеполитического ведомства ДНР рассказала об истинных намерениях Порошенко
Кто пройдет в финал Юзовской лиги КВН?
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток