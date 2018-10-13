Обстрелы Донецка: более 20 тысяч жителей Петровки остались без света
Около 20 тысяч жителей прифронтового Петровского района на западе Донецка остались без света в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня ДАН сообщил глава районной администрации Максим Жуковский.
- В результате обстрела со стороны ВСУ повреждена линия электропередачи. Порядка 20 тысяч жителей поселка 12-й Петровского района остались без света, – отметил Жуковский.
Он уточнил, что специалисты сегодня утром уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.
Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрелов.