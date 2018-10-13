Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки нарушили «перемирие» более 20 раз

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-13T10:03:37+03:00

ВСУ выпустили по ДНР почти 300 снарядов и мин

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ВСУ за сутки двадцать два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР почти 300 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Под огнем ВСУ оказались Спартак, Яковлевка, Александровка, Жабичево, Старомихайловка, Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, поселки шахты имени Гагарина, Гольмовский, Широкая Балка, Зайцево, Докучаевск, Новоласпа, Петровское, Ленинское и Саханка.

Украинские силовики применяли минометы калибром 82 и 120 милимметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.