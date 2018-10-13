Что означает приказ Порошенко стрелять по Донбассу из всего, что имеет ВСУ?

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-13T09:26:13+03:00

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Приказ президента Украины Порошенко открывать огонь «для сохранения жизни людей» подтверждает агрессивные намерения "президента войны", направленные против республик Донбасса. Об этом журналистам заявил в 12 октября исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

- На этой неделе агрессивную направленность своей страны в отношении мирного населения Донбасса в очередной раз подтвердил главный палач Украины Порошенко. На совещании с представителями силовых структур Украины он поставил задачу командующему ООС применять по территории нашей республики все стоящие на вооружении силы и средства, в том числе и запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение ВС Украины, — заявил Михаил Филипоненко.

Напомним, выступая с речью во время посещения учений «Чистое небо» в Хмельницкой области, украинский президент Порошенко приказал открывать огонь на поражение в Донбассе «для сохранения жизней людей».

После заявления Порошенко ВСУ перебросили в Донбасс ракетные комплексы «Точка-У». Это зафиксировала разведка в ЛНР.

- Переброшено 6 ракетных комплексов «Точка-У», 10 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и до 200 человек личного состава, - сказал Филипоненко.