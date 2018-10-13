Что означает приказ Порошенко стрелять по Донбассу из всего, что имеет ВСУ?
Приказ президента Украины Порошенко открывать огонь «для сохранения жизни людей» подтверждает агрессивные намерения "президента войны", направленные против республик Донбасса. Об этом журналистам заявил в 12 октября исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
- На этой неделе агрессивную направленность своей страны в отношении мирного населения Донбасса в очередной раз подтвердил главный палач Украины Порошенко. На совещании с представителями силовых структур Украины он поставил задачу командующему ООС применять по территории нашей республики все стоящие на вооружении силы и средства, в том числе и запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение ВС Украины, — заявил Михаил Филипоненко.
Напомним, выступая с речью во время посещения учений «Чистое небо» в Хмельницкой области, украинский президент Порошенко приказал открывать огонь на поражение в Донбассе «для сохранения жизней людей».
После заявления Порошенко ВСУ перебросили в Донбасс ракетные комплексы «Точка-У». Это зафиксировала разведка в ЛНР.
- Переброшено 6 ракетных комплексов «Точка-У», 10 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и до 200 человек личного состава, - сказал Филипоненко.