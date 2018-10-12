Кто пройдет в финал Юзовской лиги КВН?

12 Окт. 20:49 2018-10-12T20:50:14+03:00

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16 октября в здании ДонНАСА команды-участницы Отрытой Юзовской лиги КВН сыграют в полуфинале сезона. По итогу игры выяснятся финалисты.

- В финал выйдут три команды, - рассказывает директор лиги Оксана Переварюха. – В ноябре будет кубок, победитель которого будет приглашен на решающую игру.

В полуфинальной игре команды сойдутся в четырех конкурсах: приветствие, знакомый сюжет, разминка и видео-конурс.

В 1/2 сырают:

«Золотая середина» ДонНАСА,

«Розовый гусь» ДонНУ,

«Время первых» ДонНАСА,

«А мы не против» г. Ровеньки (ЛНР),

«Немножечко» г. Харцызск.

Напомним, победителем прошлой игры стала команда КВН «А мы не против» из Ровеньков. Коллектив состоит из шахтеров.