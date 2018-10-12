2018-10-12T20:50:14+03:00
Политика

Кто пройдет в финал Юзовской лиги КВН?

16 октября команды сыграют в 1/2
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 октября в здании ДонНАСА команды-участницы Отрытой Юзовской лиги КВН сыграют в полуфинале сезона. По итогу игры выяснятся финалисты.

- В финал выйдут три команды, - рассказывает директор лиги Оксана Переварюха. – В ноябре будет кубок, победитель которого будет приглашен на решающую игру.

В полуфинальной игре команды сойдутся в четырех конкурсах: приветствие, знакомый сюжет, разминка и видео-конурс.

В 1/2 сырают:

«Золотая середина» ДонНАСА,

«Розовый гусь» ДонНУ,

«Время первых» ДонНАСА,

«А мы не против» г. Ровеньки (ЛНР),

«Немножечко» г. Харцызск.

Напомним, победителем прошлой игры стала команда КВН «А мы не против» из Ровеньков. Коллектив состоит из шахтеров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ясиноватой присвоили звание города воинской славы!
Реконструкция площади имени Буденного в Донецке: власти вместе с жителями высадили 300 кустов роз
В ЛНР приняли гражданский кодекс
День города Ясиноватой 2018: праздничный салют в 21:00
День города Ясиноватой 2018: вручат почетное звание «Город воинской славы»
День города Ясиноватой 2018: выступит группа эстрадной и казачьей песни из России
Обстрелы Донецка: более 20 тысяч жителей Петровки остались без света
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки нарушили «перемирие» более 20 раз
Что означает приказ Порошенко стрелять по Донбассу из всего, что имеет ВСУ?
Обстрелы Донецка: пожар в поселке Александровка
«Капсула времени» в Луганске 2018: Что написали в послании
Глава внешнеполитического ведомства ДНР рассказала об истинных намерениях Порошенко
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток