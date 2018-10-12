Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки

12 Окт. 18:15 2018-10-12T18:15:28+03:00

Выборы в ДНР назначены на 11 ноября Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Больше всего участков будет в Донецке

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ЦИК принял постановление о создании избирательных участков на территории ДНР. Об этом 12 октября сообщил Избирком.

В Донецке прошло 18 - ое заседание Центральной избирательной комиссии ДНР. Было принято постановление о создании избирательных участков на территории ДНР.

Согласно документа, на территории государства будет образовано 408 избирательных участков. В частности - 153 в Донецке, 45 в Горловке, 24 в Енакиево, 65 в Макеевке, 16 в Торезе, и в других городах Республики.

- Продолжается приём предложений в состав участковых избирательных комиссий. Этот процесс будет завершён 17 октября. На основании полученных данных ЦИК к 25 октября будут сформированы составы всех участковых избирательных комиссий, - заявила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Напомним, прием документов о выдвижении кандидатов на выборы Главы ДНР проходил с 21 по 25 сентября. Первым на участие в выборах зарегистрировался временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин.