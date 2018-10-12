Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!

12 Окт. 18:14 2018-10-12T18:16:46+03:00

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В Кировском районе Макеевки произошел вопиющий случай. В дом к местному жителю ворвались двое незнакомых людей. 16-летний и 27-летний макеевчане избили и обокрали мужчину.

- Я пришел с работы, лег отдыхать, потом услышал незнакомые голоса. Меня начали избивать, после удара в висок я потерял сознание, - рассказывает пострадавший. - Лицо и бока болели. У меня вывили сотрясение мозга, перелом трех ребер и пробитое легкое.

Полиция задержала преступников и стали выяснять подробности произошедшего. Правоохранители оказались в шоке, когда узнали, что избиение мужчины было совершенно по заказу… его дочери.

- Между потерпевшим и его дочерью произошла ссора, - рассказывают в МВД ДНР. - Мужчина просил девушку помогать ему по хозяйству и запрещал гулять с неблагополучными знакомыми.

Но дочь не послушала родителя и попросила своих приятелей избить отца. Он не ожидал такого от самого близкого и родного человека.

- Считаю это предательством, - говорит с горечью мужчина. - Я пытался приучать ее к порядку. Чтобы посуда была чистой, в квартире убрано. Она не хотела этого делать. Я думаю, что в этом виновата компания, с которой она связалась.

Подозреваемые, за совершенное преступление понесут уголовную ответственность, и могут попасть за решетку на срок до 12 лет.