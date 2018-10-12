2018-10-12T18:16:46+03:00
Политика

Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!

Мужчина чудом остался в живых
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кировском районе Макеевки произошел вопиющий случай. В дом к местному жителю ворвались двое незнакомых людей. 16-летний и 27-летний макеевчане избили и обокрали мужчину.

- Я пришел с работы, лег отдыхать, потом услышал незнакомые голоса. Меня начали избивать, после удара в висок я потерял сознание, - рассказывает пострадавший. - Лицо и бока болели. У меня вывили сотрясение мозга, перелом трех ребер и пробитое легкое.

Полиция задержала преступников и стали выяснять подробности произошедшего. Правоохранители оказались в шоке, когда узнали, что избиение мужчины было совершенно по заказу… его дочери.

- Между потерпевшим и его дочерью произошла ссора, - рассказывают в МВД ДНР. - Мужчина просил девушку помогать ему по хозяйству и запрещал гулять с неблагополучными знакомыми.

Но дочь не послушала родителя и попросила своих приятелей избить отца. Он не ожидал такого от самого близкого и родного человека.

- Считаю это предательством, - говорит с горечью мужчина. - Я пытался приучать ее к порядку. Чтобы посуда была чистой, в квартире убрано. Она не хотела этого делать. Я думаю, что в этом виновата компания, с которой она связалась.

Подозреваемые, за совершенное преступление понесут уголовную ответственность, и могут попасть за решетку на срок до 12 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ясиноватой присвоили звание города воинской славы!
Реконструкция площади имени Буденного в Донецке: власти вместе с жителями высадили 300 кустов роз
В ЛНР приняли гражданский кодекс
День города Ясиноватой 2018: праздничный салют в 21:00
День города Ясиноватой 2018: вручат почетное звание «Город воинской славы»
День города Ясиноватой 2018: выступит группа эстрадной и казачьей песни из России
Обстрелы Донецка: более 20 тысяч жителей Петровки остались без света
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки нарушили «перемирие» более 20 раз
Что означает приказ Порошенко стрелять по Донбассу из всего, что имеет ВСУ?
Обстрелы Донецка: пожар в поселке Александровка
«Капсула времени» в Луганске 2018: Что написали в послании
Глава внешнеполитического ведомства ДНР рассказала об истинных намерениях Порошенко
Кто пройдет в финал Юзовской лиги КВН?
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток