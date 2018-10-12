2018-10-12T18:10:32+03:00
Политика

Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток

Парни попали в полицию из-за того, что нападали на прохожих
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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- В социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых в центре Донецка двое неизвестных мужчин оскорбляют и запугивают граждан, нарушают общественный порядок, - говорится в сообщении правоохранительных органов столицы Республики. - Сотрудники полиции задержали жителей шахтерской столицы, занимавшихся изготовлением и размещением во всемирной сети указанных видеоматериалов.

Действия парней попадают под 173-ю статью административного кодекса ДНР, что подразумевает мелкое хулиганство, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие действия, нарушающие спокойствие населения.

Арестованные блогеры рассказали правоохранителям, что основной целевой аудиторией для этих экспериментов была молодежь.

- Мы старались подбирать нужных людей, не военных там, а студентов, - говорит один из задержанных. - Конечно, понимали, что перегибаем палку, вышли за рамки. Все иногда ошибаются, просто мы пробовали что-то новое.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок до 15 суток.

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