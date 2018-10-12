2018-10-12T17:52:22+03:00
Политика

Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым

Врио Главы ДНР рассказал, как прошла встреча с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым
Цесанна АНТОНЕНКО
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Денис Пушилин прокомментировал встречу с Владиславом СурковымДенис Пушилин прокомментировал встречу с Владиславом СурковымФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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10 октября временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Москве встретился с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Разговор был связан с обсуждением тех проблем, которые есть в Республике, и их решением. Об этом в своём Telegram-канале рассказал сам Денис Пушилин.

— Есть определённые проблемы вопросы экономического характера . Здесь мы планируем подключить Русский центр, потому что никто не может запретить общение на уровне общественных организаций или движений. Поэтому создание площадок для общения бизнеса и заключения контрактов между предприятиями Республики и России в рамках работы Русского центра будет правильным, — написал Денис Пушилин.

Также он отметил, что продолжается поиск решений по преодолению неприязни по отношению к нашей Республике. Одним из первых шагов по решению этого вопроса стало открытие первого международного банка. По мнению врио Главы, с 1 ноябре уже должно быть понятно, какие услуги будут оказываться гражданам и юридическим лицам ДНР.

— В целом встреча была конструктивной, — добавил Денис Пушилин.

Напомним, Денис Пушилин и Владислав Сурков встретились в Москве в среду, 10 октября.

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