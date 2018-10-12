В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-12T17:23:54+03:00

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Сегодня, 12 октября, отдельный гвардейский мотострелковый батальон Народной милиции «Сомали» имени Михаила Толстых отметил свой день рождения – четвёртую годовщину основания. Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил бойцов с этой датой.

— История вашего подразделения — это летопись героизма, мужества, стойкости. Ни для кого не секрет, что вы и ваши командиры никогда не отсиживались в «теплых» местах, а действительно, сражались на самых сложных участках фронта. То, что вы делали и продолжаете делать — достойно памяти наших героических предков. Уверяю, что вы сейчас уже вошли в историю, и о вашем подвиге будут говорить ваши дети, внуки, — сказал Денис Пушилин.

Врио Главы вручил отличившимся бойцам государственные награды: «Георгиевский крест», «За заслуги перед Республикой», ряду офицеров досрочно присвоены очередные воинские звания.

Напомним, батальон «Сомали» был сформирован 12 октября 2018 года. До 8 февраля 2017 года его возглавлял Михаил Толстых «Гиви».