2018-10-12T17:13:52+03:00
Политика

Что Порошенко делал на Донбассе?

Президент Украины приехал на военные учения
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 9 по 12 октября Украина закрывала часть Азовского моря, чтобы провести там масштабные военные учения. Ранее их анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Александр Турчинов, тот самый, который в 2014 году начал войну с мирным населением Донбасса.

Сегодня эти учения посетил Порошенко.

- На первом этапе с воздуха и земли наносились удары по катерам и плавсредствам условного противника, который десантировался на берег. Во втором этапе из залповой системы Град добили противника, его загнали в огневой мешок и с двух сторон расстреляли. На этом учения завершились, - передаёт украинский сайт 0629.com.ua.

Там же сообщается, что Порошенко положительно оценил учения.

- Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове, - сказал президент незалежной.

Теперь вопрос заключается в том, куда денется техника, которая принимала участие в учениях? К примеру, реактивные системы залпового огня, гаубицы, пушки... Ближе к линии фронта?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем