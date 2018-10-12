Что Порошенко делал на Донбассе?

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-12T17:13:52+03:00

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С 9 по 12 октября Украина закрывала часть Азовского моря, чтобы провести там масштабные военные учения. Ранее их анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Александр Турчинов, тот самый, который в 2014 году начал войну с мирным населением Донбасса.

Сегодня эти учения посетил Порошенко.

- На первом этапе с воздуха и земли наносились удары по катерам и плавсредствам условного противника, который десантировался на берег. Во втором этапе из залповой системы Град добили противника, его загнали в огневой мешок и с двух сторон расстреляли. На этом учения завершились, - передаёт украинский сайт 0629.com.ua.

Там же сообщается, что Порошенко положительно оценил учения.

- Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове, - сказал президент незалежной.

Теперь вопрос заключается в том, куда денется техника, которая принимала участие в учениях? К примеру, реактивные системы залпового огня, гаубицы, пушки... Ближе к линии фронта?