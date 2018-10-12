2018-10-12T16:51:47+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных

Двое военнослужащих погибли в результате разрыва мины в стволе миномёта. Ещё двое были контужены
Цесанна АНТОНЕНКО
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Разведка Народной милиции ДНР продолжает фиксировать небоевые потери в рядах Вооружённых сил Украины. За прошедшую недели они составили десять погибших и восемь раненных. Отдельные факты таких потерь привёл сегодня, 12 октября, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Во время ночного обстрела территории нашей республики с позиций 128-й бригады в районе населённого пункта Новотроицкое, пьяные боевики осуществили двойное заряжание 120-мм миномёта, с последующей детонацией мины в стволе. В результате разрыва погибли двое военнослужащих ВСУ сержант Павленко 1986 года рождения и солдат Катюшный 1988 года рождения, ещё двое военнослужащих были контужены, — сообщил Даниил Безсонов.

Кроме того, 10 октября в районе населённого пункта Дзержинск совершил самоубийство военнослужащий 58 бригады солдат Ивченко.

Напомним, что за неделю Вооружённые силы Украины 171 раз нарушили режим прекращения огня.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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