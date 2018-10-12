2018-10-12T16:06:13+03:00
Политика

ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях

Стало известно имя офицера, ответственного за применение самодельных боевых летательных аппаратов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины активизировали применение беспилотных летательных аппаратов на Донецком и Мариупольском направлениях. За прошедшую неделю военнослужащими Народной милиции ДНР было уничтожено три беспилотника украинской армии. Кроме того, была установлена личность офицера, ответственного за применение самодельных боевых летательных аппаратов. Об этом сегодня, 12 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Нам удалось установить личность офицера 74 разведывательного батальона, ответственного за применение самодельных ударных летательных аппаратов. С целью проведения диверсий в отношении мирных граждан командир роты старший лейтенант Зайченко М.А. лично занимался переделкой БЛА и выбором целей для поражения, — сообщил Даниил Безсонов.

Из трёх сбитых летательных аппаратов, два было уничтожено на Южном направлении, под Саханкой и Коминтерново, и один беспилотный летательный аппарат был сбит под Старомихайловкой.

Напомним, что в период с 1 по 7 октября Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе зафиксировало применение одного ударного беспилотного летательного аппарата.

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