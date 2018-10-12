Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
И о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец сообщил, что оплаты за потребленные услуги ЖКХ населением за восьмимесячный период вырос на четыре процента, а за год на пять.
- Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением за восемь месяцев текущего года составил 91%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года этот показатель увеличился на четыре процента, - говорит министр. - Уровень оплаты за услуги теплоснабжения составил 93%, водоснабжения и водоотведения – 86%, за услуги по содержанию жилого фонда и придомовой территории – 89%, по вывозу ТБО – 93%.
Стоит оттить, что стоимость услуг ЖКХ не поднималась с 2014 года.