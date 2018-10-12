2018-10-12T15:14:54+03:00
Политика

За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен

Всего за прошедшую неделю было зафиксировано сто семьдесят одно нарушение режима прекращения огня со стороны украинской армии
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины ведут постоянные обстрелы Республики. За прошедшую неделю обстрелы велись по двадцати двум населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Один мирный житель был ранен. Об этом сегодня, 12 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— В результате обстрелов со стороны украинских боевиков погиб один военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики. Также в результате обстрелов населённого пункта Трудовские ранение получил мирный житель 1963 года рождения, — сообщил Даниил Безсонов.

Кроме того, за минувшую неделю было зафиксировано сто семьдесят одно нарушение режима прекращения огня. Украинские силовики вели обстрелы двадцати двух населённых пунктов Республики, по которым выпустили триста восемь мин калибром 120 и 82 миллиметра. В результате было повреждено 15 домостроений.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня. Зафиксированы повреждения на Юге Республики.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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