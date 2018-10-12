ДФС возобновила работу

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-12T15:10:04+03:00

Об этом сообщили в минстрое Республики

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Директор департамента ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Денис Чуприна сообщил, что Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу.

- Донецкая фильтровальная станция запущена в работу. Выполнение планового ремонта энергетического оборудования завершено. Водоснабжение Донецка будет вновь осуществляться в полном объеме, - сказал он.

В минстрое отметили, что октября Донецкая фильтровальная станция 10 октября приостановила свою работу для проведения планового ремонта энергетического оборудования. В связи с этим была сокращена подача воды на некоторые районы Донецка.