2018-10-12T14:18:37+03:00
Происшествия

Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума

В МЧС Республики рассказали, что пожар в Донецке уничтожил кровлю и перекрытие горного техникума
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: социальные сетиФОТО: социальные сети
Изменить размер текста:

Вчера, 11 октября, пожар в Донецке уничтожил здание горного техникума имени Е.Т. Абакумова. Огонь вспыхнул вечером, в 18:00, и почти мгновенно разгорелся. Здание спортивного зала уничтожено почти полностью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— В результате пожара уничтожено: кровля и перекрытие на площади 420 квадратных метра, спортивный инвентарь и мебель, 16 оконных и 2 дверных блока, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Кроме того, был уничтожен деревянный пол спортивного зала. Пожар был ликвидирован около одиннадцати часов вечера. Спортзал, в котором произошло возгорание, является, фактически, пристройкой, поэтому до основного здания огонь не добрался.

Напомним, вечером 7 октября в центре Донецка вспыхнуло заброшенное здание Донецкого национального технического университета. Причина пожара до сих пор не установлена.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем