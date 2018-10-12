Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Вчера, 11 октября, пожар в Донецке уничтожил здание горного техникума имени Е.Т. Абакумова. Огонь вспыхнул вечером, в 18:00, и почти мгновенно разгорелся. Здание спортивного зала уничтожено почти полностью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
— В результате пожара уничтожено: кровля и перекрытие на площади 420 квадратных метра, спортивный инвентарь и мебель, 16 оконных и 2 дверных блока, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
Кроме того, был уничтожен деревянный пол спортивного зала. Пожар был ликвидирован около одиннадцати часов вечера. Спортзал, в котором произошло возгорание, является, фактически, пристройкой, поэтому до основного здания огонь не добрался.
Напомним, вечером 7 октября в центре Донецка вспыхнуло заброшенное здание Донецкого национального технического университета. Причина пожара до сих пор не установлена.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.