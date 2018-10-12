Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Вооружённые силы Украины усиливают обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, шахта имени Изотова), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Терминал, Александровка), Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Обстрелы вчера, 11 октября, велись на всех направлениях из миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП и БТР, РПГ и СПГ, АГС, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
Всего по территории Донецкой Народной Республики выпустили 342 единицы различных боеприпасов.
Напомним, в результате вооружённой агрессии украинской армии на Юге Республики зафиксированы повреждения.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.