Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-12T12:56:02+03:00

Украинская армия немного уменьшила обстрелы в ЛНР. За прошедшие сутки было зафиксировано всего два нарушения режима прекращения огня

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Вооружённые силы Украины по-прежнему ведут ежедневные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки количество нарушений заметно снизилось. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённого пункта Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Оба обстрела посёлка Лозовое были произведены вечером с применением миномётов калибром 120 миллиметров, также использовалось БМП-1, АГС-17 и крупнокалиберные пулемёты.

Информация о жертвах и повреждениях в результате вооружённой агрессии украинской армии пока не поступала.

Напомним, сутками ранее, 10 октября, украинская армия три раза нарушила режима прекращения огня.