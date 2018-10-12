Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
Вооружённые силы Украины по-прежнему ведут ежедневные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки количество нарушений заметно снизилось. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— По нашим данным Вооружённые силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённого пункта Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
Оба обстрела посёлка Лозовое были произведены вечером с применением миномётов калибром 120 миллиметров, также использовалось БМП-1, АГС-17 и крупнокалиберные пулемёты.
Информация о жертвах и повреждениях в результате вооружённой агрессии украинской армии пока не поступала.
Напомним, сутками ранее, 10 октября, украинская армия три раза нарушила режима прекращения огня.