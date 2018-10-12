2018-10-12T12:19:48+03:00
Политика

На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново

Обстрел вёлся с применением миномётов калибром 120 миллиметров. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив "КП-Донецк"ФОТО: архив "КП-Донецк"Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают открывать прицельный огонь по жилым кварталам Донецкой Народной Республики. Вчера, 11 октября, под обстрел украинской армии в очередной раз попал Юг Республики, где, в результате вооружённой агрессии украинских силовиков, зафиксированы повреждения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Вчера вечером Вооружённые силы Украины открыли огонь по населённому пункту Саханка с применением миномётов калибром 120 миллиметров. В результате зафиксированы повреждения жилого дома по адресу: улица Конституции, 31. Повреждён фасад и окна. По тому же адресу повреждён газопровод и линии электропередач, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Кроме того, в результате вчерашнего обстрела посёлка Коминтерново также зафиксированы повреждения жилого дома. Вооружённые силы Украины открыли огонь по населённому пункту в 16:35 и выпустила 10 мин калибром 120 миллиметров. В результате повреждения фасада и крыши получил жилой дом по улице Кирова.

Напомним, обстрел Юга Республики был зафиксирован вчера вечером, 11 октября.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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