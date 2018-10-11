В ЛНР грядут заморозки

11 Окт. 21:38 2018-10-11T21:38:09+03:00

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В центре гидрометеорологии МЧС Луганской Народной Республики сообщили, что с завтрашнего дня, 12 октября, в ЛНР идут заморозки. По прогнозу синоптиков они продлятся до утра 14 октября.

- Ночью и утром в период 12-14 октября в Луганске и по территории ЛНР на поверхности почвы, а 13-14 октября местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов, - предупреждают синоптики.

Кстати, на сайтах прогноза погоды ничего о понижении температуры до «минусовой» ничего не говорится. По их данным минимальной температурой будет отметка +2.