2018-10-11T21:38:09+03:00
Политика

В ЛНР грядут заморозки

12, 13 и 14 октября температура опустится до -3 градусов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В центре гидрометеорологии МЧС Луганской Народной Республики сообщили, что с завтрашнего дня, 12 октября, в ЛНР идут заморозки. По прогнозу синоптиков они продлятся до утра 14 октября.

- Ночью и утром в период 12-14 октября в Луганске и по территории ЛНР на поверхности почвы, а 13-14 октября местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов, - предупреждают синоптики.

Кстати, на сайтах прогноза погоды ничего о понижении температуры до «минусовой» ничего не говорится. По их данным минимальной температурой будет отметка +2.

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