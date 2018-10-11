2018-10-11T21:30:34+03:00
Политика

СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем

В Народной милиции ЛНР рассказали о методах вербовки агентами украинских спецслужб
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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- Они мне угрожали сексуальной расправой в случае, если я откажусь с ними сотрудничать, - рассказывает вернувшийся из украинских застенок в ходе последнего обмена пленными Антип Олейник. - Я тогда на все готов был пойти, чтобы сохранить свою жизнь и достоинство мужчины. Согласился взаимодействовать.

Первым заданием парня было выступление с клеветой на украинском телевидении. Нужный для прочтения текст был составлен сотрудниками спецслужбы.

Спустя некоторое время Олейник попал в список обмена пленными. Воспользовавшись ситуацией, СБУшники поставили задачу - собирать в Республике определенную информацию и передавать ее на территорию Украины.

- Мне дали мне номер телефона, по которому можно было с ними связаться с ними. По прибытию на территорию ЛНР они со мной пытались выйти на связь, но я на их звонки не отвечал. Также они пытались выйти на меня через мою сожительницу. Девушка так же отказалась сотрудничать.

Стоит отметить, что Народной милиции ЛНР известны имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к пыткам и угрозам в отношении пленного Олейника - это майор СБУ Луганский и капитан Крименчутский.

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