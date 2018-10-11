2018-10-11T20:10:28+03:00
Политика

Украина нанесла удар по югу ДНР

ВСУ три часа обстреливали несколько поселков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня сообщили, что сегодня днем Вооруженные силы Украины открыли минометный огонь по населенным пунктам Республики, которые находятся в южном направлении.

По словам руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, за три часа по этим поселкам была выпущена 21 мина.

- Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям населенных пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское. В общей сложности с 12:40 до 15:30 выпущена 21 мина калибрами 82 и 120 мм, - сказал он.

Кроме этого Якубов отметил, что кроме минометных расчетов солдаты армии незалежной использовали и стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП.

Ранее Руслан Якубов сообщал, что в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в поселке Саханка, что на юге Республики, поврежден газопровод.

- В 19:00 ВСУ открыли минометный огонь по селу Саханка. В результате обстрела повреждения получил газопровод по улице Конституции, - сказал Якубов. - По поселку было выпущено три мины калибром 120 мм.

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