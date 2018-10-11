ДФС возобновила работу

11 Окт. 18:43 2018-10-11T18:43:54+03:00

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Сегодня в 12:00 была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Денис Чуприна.

- Донецкая фильтровальная станция запущена в работу. Выполнение планового ремонта энергетического оборудования завершено. Водоснабжение Донецка будет вновь осуществляться в полном объеме, – рассказал директор департамента.

Напомним, 10 октября работа Донецкой фильтровальной станции была приостановлена для проведения планового ремонта энергетического оборудования. Была сокращена подача воды на некоторые районы Донецка.