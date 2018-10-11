Александр Хуг рассказал, как за одну ночь закончить войну на Донбассе
Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил в интервью одному из украинских телеканалов, что Минские договоренности на Донбассе не выполняются. Войну, по его мнению, можно завершить всего за одну ночь, а то и меньше.
- Техническая, то есть военная часть этого конфликта - может быть завершена очень быстро, - сказал Хуг. - Я бы сказал, за ночь или даже быстрее. Отдавание приказов, прекращение огня, отвод техники, начало разминирования - это принципиальные меры, которые, как мы знаем, зависят только от сторон.
Замглавы ОБСЕ в Украине уточнил, что для этого нужна воля всех сторон.
- На данный же момент, ситуация далека от заявленной на бумаге, - добавил он.