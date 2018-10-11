2018-10-11T18:40:24+03:00
Политика

Александр Хуг рассказал, как за одну ночь закончить войну на Донбассе

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сказал, что ситуация далека от заявлений на бумаге
Никита МАКАРЕНКОВ
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Александр ХугАлександр ХугФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил в интервью одному из украинских телеканалов, что Минские договоренности на Донбассе не выполняются. Войну, по его мнению, можно завершить всего за одну ночь, а то и меньше.

- Техническая, то есть военная часть этого конфликта - может быть завершена очень быстро, - сказал Хуг. - Я бы сказал, за ночь или даже быстрее. Отдавание приказов, прекращение огня, отвод техники, начало разминирования - это принципиальные меры, которые, как мы знаем, зависят только от сторон.

Замглавы ОБСЕ в Украине уточнил, что для этого нужна воля всех сторон.

- На данный же момент, ситуация далека от заявленной на бумаге, - добавил он.

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