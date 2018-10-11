50 девушек подали заявки на конкурс красоты «Мисс Донбасс – 2018»

11 Окт. 15:37 2018-10-11T15:37:22+03:00

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Комиссия конкурса «Мисс Донбасс – 2018» получила 50 заявок на участие. Об этом рассказала главный специалист отдела фестивальных и концертных программ Республиканского дома народного творчества и кино Таисия Подолян.

- Активнее всего – девушки из Донецка, Макеевки, Енакиево, Харцызска и Горловки. От девушек, проживающих на территории Донбасса, временно находящейся под контролем Украины поступило две заявки из Красногоровки и Авдеевки, - уточнила Подолян.

Напомним, министерство культуры Донецкой Народной Республики объявило конкурс красоты и таланта «Мисс Донбасс – 2018». Впечатляет и призовой фонд конкурса. Он составит 450 тысяч рублей.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно подать заявку и выслать портретное фото и фотографию в полный рост на электронный адрес организаторов до 15 октября. Финал пройдёт на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.