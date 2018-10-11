2018-10-11T15:15:41+03:00
Политика

Медицинский чиновник погорел на взятке

Подозреваемому грозит до 10 лет
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. ФОТО: СоцсетиПодозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. ФОТО: Соцсети
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Генпрокуратура ДНР возбудило уголовное дело в отношении начальника управления здравоохранения одной из городских администраций Республики за получение взятки. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело в отношении гр. Ч. по факту получения им как должностным лицом взятки в значительном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УК ДНР», — сказано в заявлении.

По данным прокуратуры, Ч. получил от директора частного предприятия 100 000 рублей за содействие в заключении договоров на поставки продовольствия в больницы.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УК ДНР и заключили под стражу.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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