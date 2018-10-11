Медицинский чиновник погорел на взятке
Генпрокуратура ДНР возбудило уголовное дело в отношении начальника управления здравоохранения одной из городских администраций Республики за получение взятки. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело в отношении гр. Ч. по факту получения им как должностным лицом взятки в значительном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УК ДНР», — сказано в заявлении.
По данным прокуратуры, Ч. получил от директора частного предприятия 100 000 рублей за содействие в заключении договоров на поставки продовольствия в больницы.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УК ДНР и заключили под стражу.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.