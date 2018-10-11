2018-10-11T14:31:17+03:00
Политика

Депутата Госдумы Казбека Тайсаева удостоили звания «Почетный профессор ДонНМУ»

Об этом сообщили в министерстве образования и науки
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: министерство образования и наукиФото: министерство образования и науки
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Накануне выдачи российской аккредитации в донецкий медуниверситет приехали высокопоставленные гости из РФ и Южной Осетии.

И.о Главы ДНР Денис Пушилин показал президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову, депутату Госдумы РФ Казбеку Тайсаеву - какое высококвалифицированное образование получают здесь студенты.

- В Республике сейчас, с одной стороны, - кадровый голод, а с другой - отсутствует необходимая мотивационная составляющая для медицинских работников, чтобы распределение врачей было равнозначным в городах и районах, - говорит Денис Пушилин. - Для того чтобы вы поехали в сельскую местность, естественно, необходима заработная плата выше, чем та, которая есть сейчас. И работа в этом направлении ведётся. Также необходимо обеспечение жильем и многое другое. Нам предстоит такая комплексная работа, и я надеюсь на вашу поддержку и инициативу.

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