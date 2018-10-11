2018-10-11T14:02:16+03:00
Политика

Беспилотник ОБСЕ заснял как мародерят солдаты ВСУ

В объектив попал грузовик с ворованными вещами
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ зафиксировал факт мародерства украинскими солдатами в поселке Золотое-4.

- Квадрокоптер международных наблюдателей обнаружил грузовик, в котором находилось не малое количество коробок и предметов домашнего обихода, включая стулья и столы, - отметил он.

Все эти предметы были собраны из покинутых хозяевами домов. Местные жители были вынуждены бежать из-за присутствия военных незалежной, которые по их словам – буквально терроризировали население.

- Именно в этот день украинские силовики вывозили вещи из двух частных домов, которые только недавно были оставлены семьями, - добавил Марочко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем