Беспилотник ОБСЕ заснял как мародерят солдаты ВСУ

11 Окт. 14:02 2018-10-11T14:02:16+03:00

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ зафиксировал факт мародерства украинскими солдатами в поселке Золотое-4.

- Квадрокоптер международных наблюдателей обнаружил грузовик, в котором находилось не малое количество коробок и предметов домашнего обихода, включая стулья и столы, - отметил он.

Все эти предметы были собраны из покинутых хозяевами домов. Местные жители были вынуждены бежать из-за присутствия военных незалежной, которые по их словам – буквально терроризировали население.

- Именно в этот день украинские силовики вывозили вещи из двух частных домов, которые только недавно были оставлены семьями, - добавил Марочко.