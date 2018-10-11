Срочное сообщение оперативного командования ДНР: НМ ДНР уничтожила украинский беспилотник «Лелека-100»
С помощью него ВСУ корректировали огонь по Старомихайловке
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Начальник пресс-службы УНМ ДНР, капитан Даниил Безсонов заявил, что военнослужащие ДНР продолжают фиксировать применение ВСУ беспилотников.
- Благодаря действиям военнослужащих НМ ДНР, украинские боевики 74-го разведывательного батальона потеряли очередной БЛА типа «Лелека-100». Его они использовали во время корректировки минометного огня по району Старомихайловки, - уточнил Безсонов.
Самая высокая активность применения украинской стороной беспилотников наблюдается на Донецком направлении.