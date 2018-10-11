Срочное сообщение оперативного командования ДНР: ВСУ используют тяжелое вооружение
Под обстрелами за минувшие сутки оказались горловское, донецкое и мариупольское направления. Об этом заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.
- На Горловском направлении украинские боевики подвергли обстрелам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Зайцево, Широкую Балку, Гольмовский и поселок шахты Гагарина, - сказал представитель НМ ДНР.
На Донецком направлении применялись минометы 120 мм калибра.
- Обстрелы велись по Докучаевску, Спартаку, Крутой Балке, Сатромихайловке, поселку шахты «Трудовская» и району аэропорта, - добавил Безсонов.
С Старомихайловке в результате обстрела повреждены четыре дома. В Докучаевске – ещё один.
- На Мариупольском направлении ВСУ подвергли обстрелам Коминтерново, Ленинское и Саханку с применением миномётов 120 мм и 82 мм калибра. В Саханке поврежден газопровод и два домостроения, - заявил Безсонов.
Всего по ДНР было выпущено более двадцати мин 120 и 82 мм калибром.