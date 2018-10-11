Срочное сообщение оперативного командования ДНР: ВСУ используют тяжелое вооружение

11 Окт. 13:55 2018-10-11T13:55:29+03:00

За сутки украинские военные двадцать два раза нарушили режима прекращения огня

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Под обстрелами за минувшие сутки оказались горловское, донецкое и мариупольское направления. Об этом заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

- На Горловском направлении украинские боевики подвергли обстрелам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Зайцево, Широкую Балку, Гольмовский и поселок шахты Гагарина, - сказал представитель НМ ДНР.

На Донецком направлении применялись минометы 120 мм калибра.

- Обстрелы велись по Докучаевску, Спартаку, Крутой Балке, Сатромихайловке, поселку шахты «Трудовская» и району аэропорта, - добавил Безсонов.

С Старомихайловке в результате обстрела повреждены четыре дома. В Докучаевске – ещё один.

- На Мариупольском направлении ВСУ подвергли обстрелам Коминтерново, Ленинское и Саханку с применением миномётов 120 мм и 82 мм калибра. В Саханке поврежден газопровод и два домостроения, - заявил Безсонов.

Всего по ДНР было выпущено более двадцати мин 120 и 82 мм калибром.