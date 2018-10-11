2018-10-11T13:29:32+03:00
Политика

Водители возмущены ростом цен на бензин в Мариуполе

Акцию объявили по всей Украине
Никита МАКАРЕНКОВ
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Сегодня на дорогах Мариуполя водители устроили совместную акцию. Автомобилисты на проспекте Мира гудели клаксонами и сигнализацией, которая включилась от стоящего на проезжей части шума. Таким образом они выражали своё возмущение стремительным ростом цен на топливо. Об этом сообщает украинский сайт 0629.com.ua – один из популярных в Мариуполе.

- Акцию объявили по всей Украине с 9:00 до 10:00 и приглашали участников через группы в социальных сетях. В Мариуполе акцию поддержали сразу несколько автомобильных организаций, - пишет сайт. - Одной акцией автомобилисты ограничиваться не хотят и отмечают, что в будущем, если их не услышат, готовы устраивать повторные акции.

На некоторых заправках в Мариуполе цена за 1 литр бензина марки А-95 доходит до 34 гривен (в пересчете приблизительно 80). За литр газа – до 15 гривен (в пересчете приблизительно 35 рублей).

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