Законы в ДНР и ЛНР будут одинаковыми

11 Окт. 11:33 2018-10-11T11:33:52+03:00

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Исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что продолжается работа по унификации законодательства с Донецкой Народной Республикой.

- 9 октября мы беседовали с исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Я надеюсь, что на выборах народ ДНР его изберет, по мне тоже еще вопрос неясен, в любом случае решать это будет народ. Но до 11 ноября мы будем выравнивать полностью всю законодательную базу в едином поле, - сказал Пасечник.

И.о. Главы ЛНР считает, что Республики отличаться не могут.

- У нас должно быть все одинаково. Поэтому мы будем им предлагать наши варианты законов, которые мы уже приняли, - подчеркивает руководитель ЛНР. - Они посмотрят, насколько они им подходят, насколько они удобоваримы у них, потому что должно быть как-то все одинаково, по-другому нельзя.

Пасечник напомнил, что Республики сейчас синхронизируют законодательство в экономике, также стороны работают над вопросом окончательного снятия таможенных границ.

- Нам есть над чем работать, есть чем заниматься и заниматься нам нужно только вместе с ДНР, - отметил Пасечник.