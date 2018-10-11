2018-10-11T10:49:59+03:00
Политика

В Саханке обстрелом ВСУ поврежден газопровод

Всего по поселку было выпущено три 120-мм мины
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации Руслан Якубов сообщил, что в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в поселке Саханка, что на юге Республики, поврежден газопровод.

- В 19:00 ВСУ открыли минометный огонь по селу Саханка. В результате обстрела повреждения получил газопровод по улице Конституции, - сказал Якубов. - По поселку было выпущено три мины калибром 120 мм.

Напомним, 9 октября, украинские силовики открыли огонь по населённому пункту Донецкий (ЛНР), в результате чего была повреждена школа. Также повреждения получили линии электропередач, трансформаторная подстанция и один жилой дом (подробнеее…)

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