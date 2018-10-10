В драмтеатре Донецка открылась выставка памяти Марка Бровуна

10 Окт. 20:36 2018-10-10T20:36:27+03:00

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10 октября в театральном музее Донецкой муздрамы состоялось открытие выставки «Есть только миг…», посвященной памяти Марка Матвеевича Бровуна, сообщает пресс-служба театра.

- Вот уже шесть лет его нет с нами. Марка Матвеевича считала своим папой большая часть коллектива: он помогал не только в творческом плане, но и сыграл огромную роль в жизни наших сотрудников. Он всегда смотрел только вперед, делал все для того, чтобы театр существовал не только здесь и сейчас, но и в будущем. Он отдавал театру всю свою душу, все свое сердце. И поэтому наша успешная деятельность сегодня – это и его заслуга, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Начальник отдела развития театрального искусства Дина Маслий провела экскурсию для гостей музея. В качестве музыкального сопровождения звучали любимые песни Марка Бровуна. К слову, музыкальной подборкой занимался народный артист ДНР Дмитрий Федоров.

Отметим, что вниманию посетителей представлены личные вещи Марка Матвеевича: настольная лампа, подаренная ветеранами сцены, визитница, где сохранены контакты почетных гостей и знаменитостей, посетивших муздраму; ежедневник, наручные часы, грамоты, памятные газетные вырезки, поздравительные адреса, копия Указа Главы ДНР о присвоении Донецкому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени Марка Матвеевича Бровуна.

На стенде с фотографиями разных лет отражены детство, юность, зрелость, активная трудовая и творческая деятельность. Материалы взяты из семейного и театрального архивов. Всего в экспозиции более 70 фото. Большинство из них сделаны фотохудожником муздрамы – Вячеславом Пащуком.

В завершение мероприятия Дмитрий Федоров вживую исполнил знаменитую песню «Как молоды мы были».

Добавим, что новая экспозиция «Есть только миг…», посвященная памяти Марка Матвеевича Бровуна, будет работать в театральном музее на постоянной основе.