2018-10-10T18:26:01+03:00
Политика

К масштабным учениям в Азовском море Украина привлекла морских пограничников

Украина наращивает свои военно-морские силы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Наращивая свои военно-морские силы, Украина постоянно пытается обвинить в провокациях РФ. Фото: dnews.dn.uaНаращивая свои военно-морские силы, Украина постоянно пытается обвинить в провокациях РФ. Фото: dnews.dn.ua
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Мариупольский отряд морской охраны принимает участие в комплексе маневров, проводимых в рамках масштабных учений в Азовском море. Об этом сегодня, 10 октября, заявила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

- Совместно с тактической авиацией Воздушных Сил, танковых войск, артиллерии, механизированными ротами Вооруженных Сил Украины и другими силовыми ведомствами, отрядом морской охраны отрабатывается отражение вооруженного нападения вражеского десанта с моря. Это и нанесение авиационного удара по катерной десантной группе противника, и отражение высадки морского десанта противника, – говорится в сообщении.

Как подчеркивается, в оттачивании военного мастерства в районе Белосарайского залива объединились 5 штурмовых самолетов Су-24, 4 вертолета МИ-8, около 10-ти новейших танков, более 10 гаубиц, 5 единиц корабельно-катерного состава морской охраны. Общее количество привлеченного личного состава всех подразделений – более 500 военнослужащих.

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