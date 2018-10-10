В Донецк приедет сын Юрия Никулина

10 Окт. 16:52 2018-10-10T16:52:29+03:00

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Директор донецкого цирка «Космос» Юрий Кукузенко рассказал нашему корреспонденту о том, что ждет зрителей в юбилейном, 50-м сезоне.

- Впервые изменю себя за последние четыре года. Скажу, что следующая программа будет очень интересной, - говорит Юрий Николаевич. - Состав уже практически согласован. К нам едет программа, о которой я давно мечтал. Это Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. Я веду переговоры и уже получил согласие, что Максим Юрьевич Никулин – генеральный директор этого цирка - тоже приедет к нам в Донецк, чтобы познакомиться с нашим зрителем.

- А какие номера покажут на арене?

- У нас давно не было хороших медведей, а там очень достойные номера... На большее вы меня не спровоцируете (улыбается). Я и так многое сказал. Дело в том, что за эти годы я неоднократно сталкивался с тем, что мы анонсировали один состав животных, а к нам доезжал другой – уменьшенный. И это ни разу не было по нашей вине.