2018-10-10T16:52:29+03:00
Политика

В Донецк приедет сын Юрия Никулина

В администрации донецкого цирка «Комсомолке» рассказали, чем будут удивлять зрителей в юбилейном сезоне
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Максим Никулин. Фото: baba-deda.ruМаксим Никулин. Фото: baba-deda.ru
Изменить размер текста:

Директор донецкого цирка «Космос» Юрий Кукузенко рассказал нашему корреспонденту о том, что ждет зрителей в юбилейном, 50-м сезоне.

- Впервые изменю себя за последние четыре года. Скажу, что следующая программа будет очень интересной, - говорит Юрий Николаевич. - Состав уже практически согласован. К нам едет программа, о которой я давно мечтал. Это Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. Я веду переговоры и уже получил согласие, что Максим Юрьевич Никулин – генеральный директор этого цирка - тоже приедет к нам в Донецк, чтобы познакомиться с нашим зрителем.

- А какие номера покажут на арене?

- У нас давно не было хороших медведей, а там очень достойные номера... На большее вы меня не спровоцируете (улыбается). Я и так многое сказал. Дело в том, что за эти годы я неоднократно сталкивался с тем, что мы анонсировали один состав животных, а к нам доезжал другой – уменьшенный. И это ни разу не было по нашей вине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем