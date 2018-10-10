ВСУ обстреляли общеобразовательную школу в посёлке Донецкий в ЛНР
Вчера, 9 октября, украинские силовики открыли огонь по населённому пункту Донецкий, в результате чего была повреждена школа. Также повреждения получили линии электропередач, трансформаторная подстанция и один жилой дом. Уточнённые данные сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— В результате зафиксированных 9 октября нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований повреждено три объекта гражданской инфраструктуры, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК.
Из миномётов калибром 120 миллиметров украинские силовики обстреляли общеобразовательную школу, в результате чего в здании повреждена кровля. В доме №23 по улице Московской повреждены перекрытия и стены трансформаторной подстанции. На этой же улице осколками мин повреждены линии электропередач.
Напомним, за минувшие сутки украинская армия одиннадцать раз нарушила режим прекращения огня.