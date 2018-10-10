2018-10-10T16:47:21+03:00
Политика

ВСУ обстреляли общеобразовательную школу в посёлке Донецкий в ЛНР

Повреждена кровля школы, один дом, трансформаторная подстанция и линии электропередач
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Представительство ЛНР в СЦККФОТО: Представительство ЛНР в СЦКК
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Вчера, 9 октября, украинские силовики открыли огонь по населённому пункту Донецкий, в результате чего была повреждена школа. Также повреждения получили линии электропередач, трансформаторная подстанция и один жилой дом. Уточнённые данные сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— В результате зафиксированных 9 октября нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований повреждено три объекта гражданской инфраструктуры, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК.

Из миномётов калибром 120 миллиметров украинские силовики обстреляли общеобразовательную школу, в результате чего в здании повреждена кровля. В доме №23 по улице Московской повреждены перекрытия и стены трансформаторной подстанции. На этой же улице осколками мин повреждены линии электропередач.

Напомним, за минувшие сутки украинская армия одиннадцать раз нарушила режим прекращения огня.

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