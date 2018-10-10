Украинские боевики 22 раза обстреляли республику

10 Окт. 15:13 2018-10-10T15:14:27+03:00

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За прошедшие сутки зафиксировано двадцать два нарушения режима прекращения огня со стороны противника, который вел огонь по районам восемнадцати населенных пунктов.

На Горловском направлении с позиций 72-й механизированной и 58-й мотопехотных бригад под командованием военных преступников Татуся и Драпатова подверглись обстрелам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Зайцево, Широкая Балка и шахты Гагарина.

На Донецком направлении боевики 92-й и 28-й механизированных бригад под командованием Кокорева и Марченко, а также 56-й мотопехотной бригады под командованием Иванова, применяли вооружение БМП, минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Вольво-Центр, Луганское, Васильевка, Минеральное, Каштановое и Петровскому району г. Донецка.

На Мариупольском направлении военные преступники из 128-й горно-штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты под командованием Собко и Гнатова выпустили по районам населенных пунктов Коминтерново, Ленинское, Саханка, Дзержинское, Безымянное и Новоласпа 50 мин калибром 82 и 120 мм, а также применяли различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов украинских боевиков с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в н.п. Александровка повреждение фасада и остекления получил жилой дом по адресу ул. Горького 297, а в н.п. Старомихайловка повреждение остекления получил дом по адресу ул. Гагарина 2.

Укомплектованность подразделений ВСУ в зоне так называемой ООС по-прежнему остаётся на низком уровне. По информации, полученной нами от источника в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ стало известно, что в связи с нехваткой личного состава, командиры подразделений, выполняющих задачи на передовой, на всю ночь оставляют на позициях по одному военнослужащему, а остальным дают время для отдыха. Данный факт был вскрыт, офицерами штаба бригады в ходе проведения внезапной проверки организации несения службы на передовых позициях подразделений в ночное время. В одном из подразделений бригады в районе населенного пункта Старогнатовка, проверяющие вообще обнаружили пустую позицию, так как военнослужащий, который должен был нести в это время службу, самовольно оставил передовую и скрылся с оружием в неизвестном направлении. По выявленным происшествиям и нарушениям командованием бригады ведется разбирательство.

Уставшие от грабежей со стороны карателей ВСУ предприниматели населённого пункта Сартана встали на защиту своего имущества. Так, во время одного из налетов ими был задержан на месте преступления и избит боевик 36-й бригады солдат Куценко, после чего его передали сотрудникам военной службы правопорядка.