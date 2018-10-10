2018-10-10T16:55:28+03:00
Общество

Пушилин и Сурков обсудили повышение зарплат в ДНР

На встрече помощника Президента Российской Федерации Владислава Суркова и врио Главы ДНР Дениса Пушилина обсуждался ряд гуманитарных вопросов
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта bashinform.ruФОТО: архив сайта bashinform.ru
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Сегодня, 10 октября, в Москве помощник Президента Российской Федерации Владислав Сурков провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилин. Одним из основных вопросов встречи стало обсуждение ряда гуманитарных вопросов. В частности, благодаря содействию России в ДНР могут вырасти зарплаты.

— В ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения, — рассказал Денис Пушилин.

Кроме того, он сообщил, что Сурков признал приоритетом сдерживание роста цен по некоторым товарам первой необходимости.

Напомним, рабочая встреча врио Главы ДНР Дениса Пушилина и помощника Президента РФ Владислава Суркова прошла сегодня в Москве.

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