2018-10-10T14:33:56+03:00
Общество

В Докучаевске, наконец-то, есть вода и повреждения Южнодонбасского водопровода этого не изменят

Несмотря на повреждения водовода Васильевской насосной станции, вода в Докучаевск поступает в штатном режиме
Цесанна АНТОНЕНКО
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Накануне утром, 9 октября, Вооружённые силы Украины обстреляли Васильевскую насосную станцию под Ясиноватой, которая подключена к Южнодонбасскому водопроводу, однако водоснабжение Докучаевска и Еленовки по-прежнему осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

— В настоящее время насосная станция первого подъема находится в работе, вода подается по всем трем ниткам магистральных трубопроводов, включая поврежденную. Водоснабжение Докучаевска и Еленовки, которое зависит от ЮДВ, не нарушено. Потребители получают воду в штатном режиме, — заверил Виталий Кижаев.

После почти недели без воды в Докучаевск, наконец-то, вернулось центральное водоснабжение. Вчера украинская армия вновь открыла огонь по жизненно важным объектам социальной и гражданской инфраструктуры. На водоснабжение Докучаевска и Еленовки это не повлияло.

Напомним, вчера утром Вооружённые силы Украины из тяжёлых орудий обстреляли Васильевскую насосную станцию, в результате чего был повреждён водовод.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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