2018-10-10T14:05:01+03:00
Политика

14 лет за шпионаж дали донецкому бармену

Житель Дружковки работал в донецком кафе и был завербован СБУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Бармен был завербован в 2016 году.Бармен был завербован в 2016 году.
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Житель подконтрольной Киеву части Донбасса - города Дружковки приговорен в ДНР к 14 годам лишения свободы за работу на украинские спецслужбы. Об этом сегодня ДАН сообщили в Генеральной прокуратуре Республики.

- Приговором Военного трибунала на правах палаты Верховного Суда ДНР гражданин К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 29, ст. 321 УК ДНР (шпионаж); ст. 141 УК ДНР (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), – говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что житель города Дружковка, работая барменом в одном из кафе Донецка, в октябре 2016 года отправился в подконтрольный украинским властям Красноармейск, где был завербован сотрудниками СБУ и получил задание о сборе сведений по месту своей работы.

- В начале января 2017 года сотрудниками СБУ гражданину К. было передано техническое средство, предназначенное для негласного получения аудиоинформации, которое он скрыто установил под столиком для посетителей кафе и перевел его в режим звукозаписи, – отметили там.

Впоследствии К. во время следующей поездки в Красноармейск передал полученную аудиозапись сотрудникам СБУ. «Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — резюмировали в Генпрокуратуре.

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