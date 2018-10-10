Связь мобильного оператора Vodafone вернулась в ДНР

10 Окт. 13:33 2018-10-10T13:33:50+03:00

Вчера утром его работа была приостановлена в результате неполадок, но уже к вечеру снова восстановлена

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Vodafone в Донбассе не везёт. Вчера утром, 10 октября, работа этого мобильного оператора была приостановлена в результате аварии в Луганской Народной Республики, но уже к вечеру связь была восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи Донецкой Народной Республики.

— Работа сети украинского мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики восстановлена, — сообщили в пресс-службе Министерства связи.

Работы по восстановлению волоконно-оптической линии связи были завершены в Луганской Народной Республике к девяти часам вечера. В 21:38 Министерство связи Донецкой Народной Республики сообщило о восстановлении связи.

Напомним, что повреждение волоконно-оптической линии связи произошло в районе Лисичанска. Ремонтно-аварийные работы были начаты почти сразу. Причина прорыва пока не названа.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.