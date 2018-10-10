2018-10-10T12:54:59+03:00
Происшествия

Автобус сбил пожилую женщину на КПВВ «Горловка»

Пострадавшая жительница Горловки в удовлетворительном состоянии была доставлена в городскую больницу
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта avdeevka.cityФОТО: архив сайта avdeevka.city
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Около 10 часов утра вчера, 9 октября, на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Горловка» произошло ДТП, в котором пострадала пожилая жительница Горловки. К счастью, её состояние удовлетворительное. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Пассажирским автобусом ПАЗ, следующим по маршруту №14 «Бессарабка – КПВВ Майорск», была сбита женщина, 1926 года рождения, жительница г. Горловка, — рассказали в пресс-службе МЧС Республики.

Пострадавшую женщину на носилках доставили в медицинский пункт контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Горловка», куда и вызвали машину скорой помощи. В удовлетворительном состоянии женщина была доставлена в городскую больницу Горловки.

Напомним, с началом учебного года водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

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