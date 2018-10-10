2018-10-10T12:17:02+03:00
Политика

В Александровке повреждён жилой дом из-за вооружённой агрессии ВСУ

Огонь вёлся с направления населённого пункта Марьинка с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вчера, 9 октября, в результате вооружённой агрессии украинской армии в посёлке Александровка был повреждён жилой дом. Уточнённую информацию сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— По уточнённым данным 9 октября в 21:00 обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины подвергся населённый пункт Александровка. Огонь вёлся с направления населённого пункта Марьинка с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

В результате обстрела был повреждён фасад и остекление жилого дома по адресу: улица Горького, 297.

Жертв среди мирного населения посёлка нет.

Напомним, сегодня, 10 октября, Вооружённые силы Украины обстреляли Старомихайловку, в результате чего был повреждён один дом.

Подробнее об обстрелах в ДНР читайте в материале нашего корреспондента.

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