Украинская армия захватила село в буферной зоне

10 Окт. 11:53 2018-10-10T11:54:39+03:00

Вот они - хроники перемирия в Донбассе. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Благодаря этому они продвинулись на 1,2 км вглубь буферной зоны между позициями народных республик Донбасса и украинских вооруженных сил, сообщает издание Украина.РУ.

Об этом 10 октября сообщил на своей странице в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

«Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в «серой» зоне. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в небольшой деревне до войны проживали около 80 человек.

При этом продвижение украинской армии за счет захвата населенных пунктов на нейтральной территории является нарушением минских договоренностей. При этом, командующий ООС Сергей Наев заявлял, что подконтрольные ему силы не ведут наступательных действий.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. На сегодняшний день жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.